Sono iniziate le riprese di RESVRGIS di Francesco Carnesecchi con Ludovica Martino, Beatrice Fiorentini, Blu Yoshimi, Beatrice Modica, Daniele Mariani, Thomas Santu, Veruska Rossi.

Il film, prodotto da Jacopo Pica per Illmatic Film Group, racconta la storia di Sara (Ludovica Martino), una ragazza annoiata e stanca dell’ipocrisia dei suoi genitori che si rifugia in Gaia (Blu Yoshimi), la quale la invita ad aggregarsi alla braccata al cinghiale che il fidanzato Geppi (Thomas Santu) e suo fratello Rino (Daniele Mariani) hanno organizzato come ad ogni Pasqua.

“Un thriller cupo che catapulta i protagonisti in una zona remota dei Monti Simbruini, dove storia e leggenda si fondono in un unico denominatore: il mistero”. Così Francesco Carnesecchi definisce la sua opera seconda, un film che “gioca con la mitologia nostrana, mescolandola alla cultura pop e al linguaggio del cinema horror”.

Le riprese del film avranno una durata complessiva di 4 settimane e si svolgeranno nel Lazio tra Roma il bosco di Manziana, San Giuliano ed il bosco di Foglino.