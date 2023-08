Cristofer, un giovane imprenditore di successo, vive una vita superficiale e alienata, intrappolato nella continua ricerca di emozioni, sesso e denaro. La sua personalità egoica lo porta sempre più lontano dal vero significato della vita. Ma tutto cambierà quando, dopo aver perso la sua azienda, dopo la fine della sua relazione, anche una grave malattia minaccia la sua esistenza e lo costringe a confrontarsi con i suoi demoni nascosti. Un incontro magico in Perù con una misteriosa curandera lo porta a intraprendere un viaggio di scoperta dentro di sé. Cristofer dovrà superare le sfide interiori, rinunciare alle sue vecchie maschere e affrontare la paura dell’ignoto.

Questo film nasce dalla collaborazione del gruppo di lavoro dell’azienda agricola e fattoria didattica ALBERO DELLA VITA di Camugnano , impegnata nella collaborazione tra aziende agricole del territorio locale dell’appennino, con la sua produzione del pane dell’appennino, la sua focaccia, i suoi ortaggi, frutta e verdura, la sua farina di grani antichi, attraverso la vendita diretta nei suoi negozi di Grizzana Morandi e Camugnano. Il suo impegno è anche nel sociale attraverso la fattoria didattica e le attività che coinvolgono famiglie e bambini. Il film è uno dei mezzi per parlare al cuore della gente e valorizzare il nostro meraviglioso territorio” conclude Guarini.

È interamente autoprodotto come il lungometraggio precedente (anno 2021) che ha totalizzato oltre 490 mila visualizzazioni su YouTube .

Il film, il secondo del regista indipendente Guarini, è un viaggio emozionante e mistico di redenzione e crescita personale. Attraverso l’esplorazione del rapporto genitoriale che si riflette sui drammi del presente, e della saggezza ancestrale, il film invita il pubblico a riflettere sulla propria ricerca interiore e sulla scoperta del vero sé. Un’esperienza cinematografica avvincente che ci ricorda come solo abbracciando l’essenza della nostra anima possiamo trovare il vero significato della vita.

In uscita il 21 Dicembre un lungometraggio per ritrovare la forza di cambiare

Al via le riprese del nuovo film di Claudio Guarini ambientato a Camugnano e sull’Appennino

