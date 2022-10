Una commedia intima ed emozionante che offre uno sguardo originale su tematiche universali come diversità e integrazione.

Le due giovani si incontrano per caso e insieme intraprendono un vero e proprio viaggio iniziatico verso il confine: quello del Paese, con tutte le sue contraddizioni, quello tra amicizia e amore, quello tra adolescenza ed età adulta.

Le ragazze non piangono è il racconto di due solitudini che si incontrano, quella di Ele ( Emma Benini ), che porta sulle spalle il peso della morte del padre con cui non riesce a fare i conti, e quella di Mia ( Anastasia Doaga ), che pochi anni prima ha lasciato la sorellina e il padre alcolizzato nella modesta casa alla periferia di Bucarest dove viveva.

Il film, prodotto da Rain Dogs , Twister Film e Showlab in collaborazione con Rai Cinema , è un racconto di formazione in chiave road movie che mescola elementi del cinema del reale con quelli della commedia.

Sarà presentato in concorso ad Alice nella Città nella sezione Panorama Italia il film Le ragazze non piangono , esordio al lungometraggio di Andrea Zuliani con Emma Benini , Anastasia Doaga , Arianna Bergamaschi , Max Mazzotta e Matteo Martari .

