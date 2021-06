Prosegue la rassegna cinematografica Altre Voci, questa settimana con la proiezione del film “L’ospite inatteso” di Tom McCarthy (USA, 72’, 2007).

Il film tratta l’argomento dell’accoglienza americana post 11 settembre, focalizzandosi sulle contraddizioni di un sistema sociopolitico che si è sempre dichiarato libero e democratico. Protagonista del film è il professore universitario Walter Vale, il quale conduce una vita stanca e monotona fino a quando parte per un convegno a New York e scopre che il suo appartamento cittadino è occupato da una coppia di stranieri, Tarek dalla Siria e la sua compagna Zainab originaria del Senegal. Il film, con una candidatura agli Oscar nel 2009, seppure datato e ambientato negli Stati Uniti, ci aiuta a parlare dell’accoglienza di oggi in Italia e del rapporto tra “autoctoni” e “stranieri”.

Al termine della proiezione interverrà Duccio Facchini, giornalista e direttore della rivista Altraeconomia, che si è occupato del tema delle politiche migratorie italiane ed europee, anche attraverso il libro del 2018 “Alla deriva”. Duccio Facchini affronterà il tema dei CPR (Centri per il Rimpatrio), nei quali vengono deportati i cittadini stranieri considerati irregolari.

Altre Voci è una rassegna cinematografica che si svolge in Valle Trompia e che racconta storie ambientate, o riguardanti, i paesi di provenienza dei rifugiati e i motivi che spingono queste persone a lasciare la propria terra. L’obiettivo è quello di mettere al centro dell’attenzione punti di vista diversi, poco ascoltati, che tuttavia si esprimono nel linguaggio universale del cinema. L’iniziativa è inserita in Sconfiniamo, ovvero il programma di sensibilizzazione del territorio della Rete SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione della Valle Trompia che vede come capofila Comunità Montana e come enti gestori Cooperativa Il Mosaico e Cooperativa Infrastrutture Sociali.