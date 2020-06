(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Non solo a Luciano Pavarotti, ma anche il grande attore, doppiatore, sceneggiatore, Giancarlo Giannini tra i candidati per la sua stella sulla Walk of Fame.

La Hollywood Chamber of Commerce ha annunciato ieri la lista delle 35 star di cinema, televisione musica e entertainment che riceveranno prossimamente il prestigioso riconoscimento.

Nel corso della carriera si è aggiudicato nel 1973 il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes per Film d’amore e d’anarchia e nel 1976 la candidatura all’Oscar al miglior attore per la sua interpretazione in Pasqualino Settebellezze, entrambi film diretti da Lina Wertmüller. Ha inoltre vinto sei David di Donatello, cinque Nastri d’argento e cinque Globi d’oro. È anche noto a Hollywood per aver interpretato René Mathis nei due film della saga di James Bond Casino Royale e Quantum of Solace, ma anche in Hannibal, nel Profumo del mosto Selvatico con Keanu Reeves e nella serie nella miniserie Catch 22 con Clooney. Nel 2009 Giannini ha ricevuto una stella sull’Italian Walk of Fame di Toronto, Canada.

Nella categoria dei film riceveranno la stella Josh Brolin, Don Cheadle, Morris Chestnut, Benedict Cumberbatch, Zac Efron, Giancarlo Giannini, Shia LaBeouf, Jimmy Smits, Naomi Watts e una doppia stella per Ali MacGraw e Ryan O’Neal. Nella categoria televisione: Nick Cannon, Courteney Cox, Marla Gibbs, Jenifer Lewis, Laura Linney, il giudice Greg Mathis, la dott.ssa Mehmet Oz, Sarah Paulson, Peter Roth e Christian Slater. Nella categoria della registrazione: The Chi-Lites, Kelly Clarkson, Missy Elliott, Ana Gabriel, Jefferson Airplane, The Judds, Don McLean, Salt-N-Pepa, Trisha Yearwood e Charlie Parker (postumo).

Nella categoria Spettacoli dal vivo / Spettacoli dal vivo: Sarah Brightman, Luciano Pavarotti (postumo) e August Wilson (postumo). (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram