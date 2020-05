(ANSA) – ROMA, 18 MAG – L’Anec ha preso visione dell’allegato protocollo al Dpcm sulle riaperture e “in queste condizioni le misure per le sale cinematografiche sono irricevibili.

Prefigurano un’insostenibilità economica e operativa che può minare il riavvio del settore”. Lo dice il presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema Mario Lorini.

Da oggi “chiederemo urgentissimamente un confronto per opportune e necessarie revisioni” aggiunge. Come Anec “abbiamo accettato la data per la ripartenza posta al 15 giugno”, ma rispetto alle soluzioni per altre categorie, quelle che ci riguardano ci risultano inspiegabilmente penalizzanti e costituiscono anche un problema di immagine oltre che economico per il comparto”. (ANSA).



