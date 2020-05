(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “E’ la mia prima esperienza da doppiatrice in un ruolo da protagonista, mi ha emozionata tantissimo ed è nata in me una passione che non sapevo di avere.

Biancaneve subisce una trasformazione quando indossa le sue scarpette rosse, acquisisce sicurezza e una forza che le permette di superare tutti gli ostacoli. Anche io allo stesso modo subisco una sorta di trasformazione ogni volta che salgo sul palco. Improvvisamente sento un’incredibile carica che mi permette di affrontare tutto. Spero di poter avere un’altra occasione che mi regali le stesse emozioni che mi ha donato questa avventura”. Sono le parole utilizzate da Baby K, dopo l’esperienza di doppiaggio per il film d’animazione: “Scarpette Rosse e i Sette Nani”, in uscita on demand giovedì 4 giugno, distribuito da Lucky Red, diretto da Sungho Hong e animato dal veterano di Walt Disney Jin Kim.

Una rivisitazione moderna e brillante di un grande classico delle favole: la storia di Biancaneve. In sala di registrazione con Baby K anche gli straordinari attori Pio & Amedeo, voci di due meravigliosi principi alle prese con una maledizione che li ha trasformati in buffi nani. (ANSA).



