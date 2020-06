(ANSA) – BOLOGNA, 12 GIU – “Bologna estate c’è'”, e non è solo lo slogan della rassegna estiva 2020, la prima ad essere presentata in una grande città, sottolinea l’assessore alla Cultura Matteo Lepore, “ma è una vera e propria notizia”, in tempi di coronavirus.

Quella bolognese sarà un’estate su prenotazione e in sicurezza, diffusa in tutta la città, dal centro ai quartieri, cortile per cortile, piazza per piazza. Dal 15 giugno al 1 settembre saranno 200 i luoghi coinvolti, con rappresentazioni teatrali, spettacoli, ‘cantastorie a domicilio’ che contribuiranno a creare una “estate di caseggiato” incontrando comunità e famiglie, e poi schermi diffusi.

Il cinema in piazza, infatti, raddoppia. La storica rassegna cinematografica promossa dal Comune e dalla Cineteca di Bologna, ‘Sotto le stelle del cinema’, non riguarderà solo piazza Maggiore (mille i posti disponibili), il cuore della città, ma anche la periferia, dove uno schermo gemello sarà installato nel centro sportivo del quartiere Barca. Anche la programmazione sarà identica. Un altro schermo sarà quello dell’Arena Puccini e poi ci sarà anche spazio per rassegne più piccole.



