(ANSA) – ROMA, 06 FEB – Un importante accordo tra Eagle Pictures e Paramount Pictures International è stato presentato a Roma. Il primo film è ‘A Quiet Place – Parte II’ horror con Emily Blunt in sala dal 16 aprile. “La verità sul caso Harry Quebert ci ha aperto nuove prospettive e opportunità per produrre più contenuti di qualità e lavorare con i migliori talenti europei e americani”, ha detto Tarak Ben Ammar, presidente della Eagle Pictures. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la Eagle sta collaborando con Spy Glass Group e 3 Mary Entertainment per realizzare un remake in lingua inglese di ‘Perfetti sconosciuti’, il film Paolo Genovese. In produzione o in arrivo nelle sale molte opere prime italiane: ‘Il talento del calabrone’ di Giacomo Cimini, thriller con Sergio Castellitto nel ruolo dello psicopatico attentatore e con Lorenzo Richelmy in quello di un anchor radiofonico (5 marzo); ‘Un figlio di nome Erasmus’ di Alberto Ferrari con Luca e Paolo accanto a Daniele Liotti e Ricky Memphis (19 marzo), commedia sul ritorno in Portogallo di quattro ex studenti oggi quarantenni che, a distanza di 20 anni dall’Erasmus, scoprono che uno di loro ha messo incinta una ragazza. E ancora, ‘Sul più bello’ di Alice Filippi (3 settembre), storia di una ragazza malata che vuole far innamorare il ragazzo più bello di tutti. Arriverà poi in sala, il 20 febbraio ‘Cattive acque’ di Todd Haynes con Mark Ruffalo e Anne Hathaway, basato su una vicenda realmente del 2016, la battaglia di un avvocato per denunciare un caso di contaminazione delle falde acquifere provocato da un’azienda chimica. Ci sarà poi il 9 aprile la commedia ‘La sfida delle mogli’ di Peter Cattaneo con Kristine Scott Thomas e Sharon Horgan con mogli di militari al fronte impegnate in un coro. Da Paramount arrivano poi blockbuster come ‘Sponge Bob 2’ (28 maggio); ‘Top Gun: Maverick’ con Tom Cruise (15 luglio); Infinite di Antoine Fuqua con Mark Wahlberg (20 agosto); ‘Without Remorse’ di Stefano Sollima (8 ottobre) e Coming 2 America con Eddie Murphy e Wesley Snipes (25 dicembre). (ANSA).



