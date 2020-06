(ANSA) – ROMA, 08 GIU – Il Tar del Lazio respinge il ricorso contro il vincolo all’ex Cinema America. Lo rende noto il ministero per i Beni e per le Attività culturali e per il Turismo.

La sezione Seconda Quater del Tar del Lazio ha respinto in quanto “palesemente infondato”, come si legge nella sentenza, il ricorso della proprietà dell’ex Cinema America per l’annullamento del decreto di dichiarazione di interesse culturale della storica sala cinematografica romana da parte della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La corte, nel riconoscere le motivazioni e la correttezza procedurale dell’amministrazione, ha pertanto confermato il vincolo dell’ex Cinema America, decretato sulla base del provvedimento del ministro Dario Franceschini in favore della tutela dei cinema storici. (ANSA).



