(ANSA) – MILANO, 09 GIU – Il 2019 era stato un anno “molto buono” con un milione e 600mila spettatori, i primi due mesi del 2020 anche, e poi tutto si è fermato. Si riparte quindi da lì, dalla programmazione di febbraio, ma si riparte: Anteo SpazioCinema riapre dal 15 giugno le sale all’aperto e riporta il cinema a Milano, Monza e Treviglio (Bergamo) dopo 4 mesi di chiusura forzata.

Tre le arene nel capoluogo lombardo dato che, oltre alla collaborazione con il Comune per Palazzo Reale, novità di quest’edizione di AriAnteo è lo spazio messo a disposizione dalla Triennale, e la programmazione per ora arriva fino al 30 di giugno e “per forza ripartirà da dove eravamo rimasti, dato che nuovi film in distribuzione al momento non ce ne sono”, come spiega Sergio Oliva, uno dei soci dell’Anteo nonchè responsabile della programmazione.

Quindi riecco Parasite, Joker e L’ufficiale e la spia, ma anche film che non sono potuti uscire in sala e trasmessi solo su piattaforme varie, come Tornare di Cristina Comencini o Favolacce dei fratelli D’Innocenzo. Il tutto agli stessi prezzi dell’anno scorso ma ovviamente con nuove modalità, dalle mascherine alla misurazione della temperatura.

Si commuove il fondatore dell’Anteo Lionello Cerri mentre ringrazia le persone che lavorano con lui, perchè dopo 4 mesi di stop forzato e tante discussioni in cui “i cinema non comparivano mai”, finalmente può tornare a contatto con il pubblico, “la cosa che ci è mancata di più”. Ringrazia il Comune, con l’assessore alla Cultura Filippo del Corno presente in conferenza stampa, ha parole più dure verso Regione e governo ma guarda avanti, con la nuova collaborazione con la Triennale e con Zelig, che porterà uno dei suoi artisti a rotazione sul palco delle diverse arene prima della proiezione del film a partire dal 22 giugno.

Ma non solo: ci saranno anche diverse rassegne, a partire da quella dedicata al design (ovviamente ad AriAnteo Triennale) e una parte della programmazione sarà dedicata al tema dei diritti civili, con incontri e dibattiti. In attesa di far ripartire anche le proiezioni in sala al chiuso.



