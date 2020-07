(ANSA) – CAGLIARI, 13 LUG – Al via dalle 21:30 a Porto San Paolo, in piazzetta Gramsci, il Festival di Tavolara 2020 con un concerto di Neri Marcorè, storico volto del festival, che interpreta Fabrizio De André. A seguire il film documentario Faber in Sardegna, regia di Gianfranco Cabiddu.

Il Festival del cinema di Tavolara “Una notte in Italia”, fondato dai fratelli Marco e Augusto Navone con la direzione artistica di Piera Detassis (in collaborazione con Viviana Gandini, Claudia Panzica e Emanuele Degortes), si prepara a festeggiare la 30/a edizione con una formula “speciale” che tiene conto dell’emergenza sanitaria ma non rinuncia a celebrare ancora una volta, in forma distanziata e contenuta, la bellezza dell’isola che ospita l’arena cinema più bella del mondo.

Inoltre Il David di Donatello propone un programma speciale per il Festival di Tavolara: la Casa del David: momenti cult dell’edizione 2020: videointerviste ai protagonisti dell’ultima edizione dei David 2020, come la Premiazione di Jasmine Trinca e di Diodato e pillole imperdibili dall’archivio del premio italiano di cinema più prestigioso”.

Il Festival prosegue venerdì 17 luglio sempre a Porto San Paolo in Piazzetta Gramsci dove verrà proiettato La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek accompagnato dalla sua interprete Jasmine Trinca.

Sabato 18 luglio ore 21:30 ritorna in scena l’Isola di Tavolara con il film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti. L’evento “Una notte in Italia” si conclude domenica 19 luglio sull’Isola di Tavolara con la proiezione de La dolce vita il capolavoro di Federico Fellini, un omaggio per i 100 anni dalla nascita del grande maestro del cinema italiano e mondiale. Non mancheranno le mostre e gli Incontri di cinema, condotti anche quest’anno da Geppi Cucciari che avrà come ospiti Antonello Grimaldi e Jasmine Trinca, vincitrice quest’anno del premio David come migliore attrice protagonista per il film La Dea Fortuna. Il 19 luglio Piera Detassis, Stefania Ulivi, giornalista del Corriere della Sera, e Geppi Cucciari dialogheranno invece con Giorgio Diritti.

(ANSA).



