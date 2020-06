(ANSA) – UDINE, 04 GIU – Annunciata oggi dagli organizzatori la ‘line-up’ della 22/a edizione del Far East Film Festival di Udine, che quest’anno si è trasformato in un grande evento digitale. Il programma del più grande showcase in Europa della cinematografia asiatica conta 46 film (4 le prime mondiali) e molti altri contenuti, tutto online dal 26 giugno fino al 4 luglio.

ll blockbuster “Ashfall”, campione d’incassi in Corea del Sud firmato dai registi Lee Hae-jun e KimByung-seo, è il film di apertura, mentre a chiudere sarà “Better Days”, in prima proiezione europea, opera seconda di Derek Tsang da Hong Kong.

“Questo non è il Far East Film Festival 22, ma è il Far East Film Festival 22 online edition”, hanno detto Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, responsabili del Feff, spiegando che si tratta di un’edizione davvero storica. “Il festival è stato trasformato in un evento digitale – hanno aggiunto -, riscrivendone completamente l’architettura e conservandone l’obiettivo primario: indagare un territorio, l’Asia, e presentare il meglio delle sue produzioni cinematografiche popolari”.

La base operativa si sposterà da Udine a MYmovies.it, dunque, per una full immersion nel cuore del “lontano Est”, con pellicole provenienti da 8 Paesi (Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud, Giappone, Filippine, Indonesia e Malesia).

(ANSA).



