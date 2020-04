(ANSA) – NEW YORK, 21 APR – L’atteso film The Batman con Robert Pattinson non vedrà la luce prima della fine dell’anno prossimo. La Warner Bros ha deciso infatti di rimandarne l’uscita di quattro mesi, dal 25 giugno del 2010 al primo ottobre 2021. La decisione è stata presa in seguito allo stop delle riprese a causa della pandemia di Covid-19. La stessa sorte toccherà anche al prequel dei Soprano The Many Saints of Newark, rinviato dal 25 settembre 2020 al 12 marzo 2021, alla biopic, ancora senza titolo su Elvis di Baz Luhrmann con Tom Hanks e Austin Butler dal 1 ottobre 2021 al 5 novembre 2021 e King Richard, il dramma sportivo che racconta la storia del padre di Venus e Serena Williams, spostato dal 25 novembre 2020 al 19 novembre 2021. (ANSA).



