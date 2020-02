Uscirà in Italia con Teodora quest’anno Yalda, di Massoud Bakhshi, che ha ricevuto il Gran premio della Giuria al Sundance Festival, il più alto riconoscimento per un film non statunitense. Il regista iraniano, che non ha potuto partecipare alla premiazione a causa delle tensioni recenti tra Usa e Iran, ha dichiarato nel video di ringraziamento inviato al festival: “Credo fermamente che potremmo cambiare in meglio questo mondo se solo credessimo nell’umanità che condividiamo”. Yalda sarà presentato in anteprima in Europa al Festival di Berlino nella sezione Generation.

E’ l’opera seconda di Bakhshi dopo A Respectable Family, presentato con successo a Cannes nel 2012 e tuttora bandito in patria per aver denunciato la corruzione diffusa nella società iraniana. Anche Yalda affronta temi sensibili raccontando una vicenda sconvolgente basata su fatti reali: protagonista è la giovane Maryan, accusata ingiustamente dell’omicidio dell’uomo con cui aveva contratto un matrimonio temporaneo, controversa istituzione ancora in uso in Iran. L’unico modo per evitare la pena di morte sarà ottenere il perdono dalla famiglia dell’uomo, ma dovrà farlo in diretta televisiva nel più popolare reality show del paese. Il film, che è stato sviluppato anche grazie al TorinoFilmLab, è un duro atto d’accusa al regime degli ayatollah, soprattutto riguardo alla condizione delle donne.

Doppio Sospetto (Duelles) conquista 9 premi Magritte, l’Oscar del Belgio, battendo a sorpresa L’età giovane dei fratelli Dardenne. Il film di Olivier Masset-Depasse, in uscita in Italia con Teodora il 27 febbraio, ottiene tra gli altri i riconoscimenti come miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista, una straordinaria Veerle Baetens, già interprete pluripremiata di Alabama Monroe – Una storia d’amore.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram