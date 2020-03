(ANSA) – ROMA, 02 MAR – Gelosa ma non troppo, molto aperta al cambiamento e con un futuro tra cinema e tv, mentre sul fronte coronavirus nessuna ansia di troppo. “Inizierò tra due settimane Lasciarsi un giorno a Roma, un film di Edoardo Leo con Stefano Fresi che parla della fine delle storie d’amore. O meglio delle varie modalità della loro fine. Io interpreto la moglie di Fresi”, dice Claudia Gerini che a Berlino ha ricevuto il Premio Bacco. Il tradimento? “Se sono tradita non perdono, così preferisco non saperlo. Ognuno deve fare le esperienze che crede, questa la mia opinione, l’importante è che non se ne sappia nulla”. Sul fronte tv, anticipa, “con Michela Andreozzi e Paola Minaccioni stiamo scrivendo un varietà musicale al femminile, ma molto classico e comico allo stesso tempo, dal titolo ‘Belle ma brave’. Dovremmo proporlo a breve alla Rai con la quale abbiamo già avuto qualche abboccamento”.

L’incontro è occasione di un bilancio sulla carriera: “Ho girato tante commedie anche se a me piace variare, misurarmi in altre cose. E così spero che presto mi propongano un altro bel ruolo in questo senso. Il bello di questo mestiere è il fatto che non si sa mai quello che ti arriva. Io credo però che i lavori in qualche modo li attiri, nel senso che ti devi predisporre, col tuo animo e col tuo cuore,”.

Nessuna paura per il coronavirus: “Non sono ansiosa e così cerco di prendere le precauzioni indicate senza panico. Quello che mi piace ora dell’Italia è il fatto che è davvero unita.

Ringrazio comunque tutti gli operatori sanitari perché stanno facendo un grosso lavoro dimostrando ancora una volta che sono una grossa squadra”. (ANSA).



