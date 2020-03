(ANSA) – MILANO, 18 MAR – Un messaggio di incoraggiamento per Crema arriva da Timothée Chalamet, l’attore statunitense protagonista del film ‘Chiamami col tuo nome’ di Luca Guadagnino, girato tre anni fa nella città che oggi è fra quelle del nord Italia più colpite dal contagio da Coronavirus.

“Sto pensando a tutte le persone nelle zone calde adesso, giovani e anziane, ma Crema il mio cuore è con te, non posso credere che questo stia accadendo – ha scritto su Twitter Chalamet, candidato nel 2018 all’Oscar come migliore attore per il film -. Mi si spezza il cuore di fronte alle storie che sto leggendo, in posti che conosco!! Per favore, cercate di stare al sicuro”. (ANSA).



