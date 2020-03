Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono positivi al coronavirus. L’attore e la Wilson erano in Australia per la produzione di un film di Baz Luhrmann su Elvis Presley quando sono risultati positivi al test. Hanks e la moglie – anche lei attrice – sono le prime celebrita’ che hanno rivelato di essere stati colpiti dall’epidemia. “Siamo in isolamento”, ha detto l’attore: “Vi faremo sapere”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram