(ANSA) – NEW YORK, 31 MAR – Si fermano i lavori per la costruzione del tanto atteso museo dell’Academy a Los Angeles.

La decisione è stata presa in seguito agli sviluppi del coronavirus. Nonostante lo stop il direttore Bill Kramer ha detto che resta confermata l’apertura per il 14 dicembre.

“L’edificio è stato completato – ha detto -. Le mostre sono al sicuro e le stiamo finalizzando con testi ed etichette. Quindi se questa pandemia doveva accadere, non smonterà I nostri programmi”.

Il Museo dell’Academy è stato disegnato da Renzo Piano. La struttura, che celebra il cinema e la sua storia, si trova all’incrocio tra Wilshire Boulevard e Fairfax Avenue, sulla cosiddetta “Museum Row” nel quartiere di Miracle Mile di Los Angeles. (ANSA).



