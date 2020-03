(ANSA) – CORTINA D’AMPEZZO, 22 MAR – Al via dal 23 marzo un’edizione tutta online la 15/a edizione di “Cortinametraggio 2.0”, Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena Mayneri.

Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28 marzo a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in streaming sul sito del festival (cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma televisiva online partner dal 2016.

A introdurre le serate saranno Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. Ad aprire il festival “Offro Io” di Paola Minaccioni, una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene che degenera in una spietata e violenta lotta che nessuno è disposto a perdere. Nel cast, oltre alla regista-attrice, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi.

(ANSA).



