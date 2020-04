Dopo il docufilm ‘#rEsistiamo’, annunciato da Endemol Shine Italia e costruito con i video-diari girati con i telefonini, il progetto ‘Viaggio in Italia’ di Gabriele Salvatores con Indiana Produzioni e Rai Cinema, il film sulla quarantena da coronavirus da Gabriele Muccino che ha lanciato una campagna social per il suo progetto, lasciando anche un indirizzo mail dove inviare i racconti dalla quarantena, ancora una proposta già in lavorazione: Tutte a casa – Donne, Lavoro; Relazioni ai tempi del Covid-19″. E’ il progetto di documentario partecipato ideato da un gruppo di professioniste dello spettacolo: documentariste, sceneggiatrici, autrici teatrali ma non solo che si sono incontrate nel gruppo Facebook “Mujeres nel cinema”. Per realizzare questo ritratto corale al femminile, le autrici del progetto lanciano la call e invitano a partecipare a questo diario collettivo scritto e filmato da molteplici mani, attraverso la realizzazione di brevi video-diari.

Muccino sui suoi profili social lancia progetto ‘Il grande caos?: “Vorrei realizzare un film su questo momento storico che tutti insieme, ad ogni latitudine sociale e geografica, stiamo attraversando. Se vorrete collaborare con me, vi prego scrivetemi delle vostre esperienze, riflessioni, raccontatemi delle vostre ansie, dei cambiamenti che stanno subendo le vostre vite ma sopratutto il vostro sguardo sulle cose, se sta cambiando e come… Potete scrivermi (o anche lasciarmi video messaggi o semplicemente messaggi vocali) a questo indirizzo email: gmuccino3@gmail.com”.

Si chiama “Quarantena-documentario collettivo” il progetto che un gruppo di film-maker e antropologi bolognesi ha appena lanciato in una pagina Facebook dedicata, con relativo appello a inviare video su azioni, pensieri, sensazioni, emozioni, idee, flash mob, esperienze varie insomma, collezionate in questo periodo di isolamento. L’idea sostengono sfocerà in un docufilm diffuso online e prende spunto, dal celebre documentario ‘Italy in a day’ di Gabriele Salvatores, film collettivo del 2014 che raccontava l’Italia vista dagli italiani in un giorno (il 26 ottobre 2013) per il quale al regista furono recapitati 44197 video da cui ne selezionò e montò 632. Lo stesso regista premio oscar ha già annunciato il suo progetto: “Viaggio in Italia” dove racconterà l’emergenza coronavirus vista e vissuta dagli italiani barricati a casa: un docufilm prodotto da Indiana production e Rai Cinema, previo un appello sui social e su mezzi di comunicazione vari dopo che Salvatores ha lanciato un appello a inviare materiali che raccontano come si trascorre il tempo in epoca di pandemia, cosa si vede dalle proprie finestre, nonché paure, pensieri, preoccupazioni.

Per la tv EndemolShine Italy sta lavorando alla realizzazione di un docufilm (sta chiudendo l’accordo con la rete che la trasmetterà), che racconterà il nostro Paese in questo momento che resterà nella storia. Si chiamerà #rEsistiamo e sarà un racconto corale che coinvolgerà, direttamente dalle proprie case, attraverso dei video-diari, le persone che avranno voglia di raccontare il loro #iorestoacasa. Endemol all’indirizzo mail resistiamo@endemolshine.it sta raccogliendo storie di genitori e di figli, di nonni e nipoti, di chi sta barricato in casa e di chi continua a uscire per andare a lavorare nonché storie di amori a distanza, di amori che finiscono o che resistono, scegliendo quelle che seguirà, in una sorta di videodiario.

Infine una serie tv ispirata dal coronavirus, artefice Raoul Bova: “Finito questo incubo lo racconterò in una serie tv” recita il comunicato con cui l’attore ha appena annunciato un progetto che in dodici puntate racconterà la storia della Croce Rossa. (ANSA).

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram