Si annuncia carica di novità la settimana del cinefilo tra offerte in home video e possibilità di streaming sulle nuove piattaforme attivate per ricreare un’esperienza simile a quella della sala. Ecco un breve e selettivo elenco di possibilità a portata di mano: – IL LADRO DI GIORNI di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Augusto Zazzaro, Carlo Cerciello, Rosa Diletta. Ecco un film da recuperare assolutamente visto che la sua breve stagione in sala. Scamarcio è il piccolo criminale Vincenzo che è finito in galera, separato senza spiegazioni dal figlio Salvo, da allora cresciuto con gli zii. Sette anni dopo il padre si ripresenta a reclamare almeno una breve vacanza col figlio. Si scopre presto che il bambino serve da copertura per un nuovo affare losco; ma il viaggio da nord a sud per l’Italia creerà un’inedita complicità tra l’uomo e il ragazzo. Road movie intinto di noir e risolto emotivamente al meglio. In bluray.

– LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA di Lorenzo Mattotti.

La delicata fiaba allegorica di Dino Buzzati rivive magicamente nelle colorate tavole del grande disegnatore che ci fa palpitare per le avventure dell’orso Leonzio, sceso a valle dalle montagne nel mondo degli uomini. Presentato ad “Alice nella città” durante la Festa di Roma, oggi si può trovare sia in streaming che in bluray. Tra le voci che doppiano i personaggi, oltre a Toni Servillo, c’è anche Andrea Camilleri al suo passo d’addio.

– DOLITTLE di Stephen Gagan con Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley, John Cena, Harry Collett, Marion Cotillard, Charles De La Tour, Carmen Ejogo, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Kumail Nanjiani, Rami Malek. Nell’Inghilterra vittoriana del tardo ‘800 si ambientano le avventure dell’eccentrico veterinario John Dolittle, immortalate da una serie di romanzi popolari scritti, negli anni Venti, da Hugh Lofis. Prostrato dalla morte della moglie, Dolittle vive rintanato nella sua tenuta di campagna, con le bestie esotiche che ha raccolto e con le quali, per un dono misterioso, è in grado di parlare. Finché a lui si rivolge la giovane Regina, in pericolo di vita per una malattia misteriosa.

Dolittle dovrà affrontare un vero viaggio in capo al mondo per trovare la cura e in realtà curerà la sua malinconia affrontando vecchi nemici in compagnia di una fida assistente e di un gruppo di animali pazzi cui prestano voce stelle di Hollywood da Emma Thompson a John Cena, da Rami Malek a Octavia Spencer. Si consiglia la versione originale, disponibile in bluray per apprezzare una favola che è il remake sia di un successo di Rex Harrison (musical degli anni ’60) che di un film con Eddie Murphy.

– L’ IMPERATRICE YANG-KWEI-FEI di Kenzji Mizoguchi con Mashiko Kyo e Masayuki Mori. Per i veri appassionati è disponibile una versione in dvd di uno dei capolavori del grande regista giapponese. Si tratta di una delle sue opere meno note vista per la prima volta al festival di Venezia nel 1955. Vi si narra l’amore dell’imperatore Xuan Zong per una sguattera che gli ricorda (come in “Rebecca”) sua moglie, morta giovane.

– NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri, Lina Sastri, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Loredana Cannata, Carmine Recano, Angela Pagano.

Arriva finalmente in home video il penultimo film dell’autore de “La finestra di fronte”, misterioso giallo gotico ambientato in una Napoli crepuscolare e decadente.

– IL FILO NASCOSTO di Paul T. Anderson con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Camilla Rutherford, Bern Collaço, Richard Graham, Jane Perry. Basterebbe dire che è l’ultima interpretazione (sperando che il magnifico attore ci ripensi) di Daniel Day Lewis per cercare in bluray questo film sottile come una trina e spesso come la seta in cui giganteggia la follia creativa di Reynolds Woodcock, sarto di haute couture nella Londra degli anni ’50. Il suo controverso legame amoroso con la giovane Alma, musa, amante e tiranna al tempo stesso, lo porterà alle soglie della morte. Il film è un segreto quanto dichiarato omaggio a “Rebecca” di Hitchcock .

– TORNARE di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato, Beatrice Grannò, Clelia Rossi Marcelli, Trevor White, Marco Valerio Montesano, Astrid Meloni, Alessandro Acampora, Barbara Ronchi, Tim Ahern. Si vede adesso sulla neonata piattaforma delle sale #iorestoinsala l’ultimo film della regista di “Va’ dove ti porta il cuore”. E’ la storia della quarantenne Alice, richiamata nella natia Campania dalla morte del padre e convinta dalla sorella a mettere in vendita la casa dei genitori.

– GEORGETOWN di e con Christopher Waltz e con Vanessa Redgrave e Annette Benning. Basato su una storia vera, descrive l’odissea di uno scalatore sociale accusato di essere responsabile della morte della moglie, una donna molto più anziana a cui deve la sua fortuna. Si tratta di una vera “Prima” cinematografica visibile sulla piattaforma streaming #iorestoinsala e desta curiosità per il debutto alla regia del premio Oscar alle prese con due nobildonne dello schermo.

– MAGARI di Ginevra Elkan con Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Milo Roussel, Ettore Giustiniani, Oro De Commarque, Céline Sallette, Brett Gelman, Benjamin Baroche. Arriva su Raiplay, primo di una serie di otto, il film d’esordio di un’autrice di talento che rilegge in chiave autobiografica, ma con molta ironia, la giovinezza di tre fratelli cresciuti con la madre (nobildonna russa) in una Parigi di ambienti esclusivi e incertezze affettive.

– SELFIE di Agostino Ferrente. Dopo una sorprendente carriera al cinema, l’anteprima alla Berlinale, il David di Donatello e una serata sulla tv generalista, si vede sulla piattaforma streaming MioCinema il bel documentario di Ferrente, storia in presa diretta di due sedicenni dei “bassi” napoletani, Alessandro e Pietro.

