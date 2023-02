Uscito dal bagno di folla canadese “Il teorema della felicità”, film scritto e diretto da Luca Fortino, è pronto per il debutto sul grande schermo.

Alle 17.30 di giovedì 9 febbraio la premiere italiana a Palermo, ospitata dalla “Fondazione Sicilia nello splendido Palazzo Branciforte, dove, insieme al regista e sceneggiatore, Luca Fortino, e al presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, la stampa potrà incontrare gli attori principali Orio Scaduto e Antonio Tancredi Cadili, e, tra quelli secondari, Marco Feo, Giuseppe Battiloro e Salvo Nereo Salerno.

«Un film che, attraverso con linguaggio semplice e accessibile – afferma il regista, Luca Fortino – affronta un tema profondo. In Canada sono stati positivamente colpiti tanto da far decidere al distributore di prenderlo e fare conoscere una storia che non prende e colpisce al cuore grazie alla riscoperte dei sentimenti».