“E prometto di esserti Fedele sempre” non è solo la formula del sacramento del matrimonio, ma anche il titolo del nuovo film breve del cantautore e regista Giuseppe de Candia.

È ufficialmente online il trailer di questo nuovo lavoro cinematografico, con un ricco cast di attori esordienti.

Il giovane de Candia torna alla macchina da presa dopo l’esordio con il primo cortometraggio, “Scrivimi per sbaglio”, premiato in numerosi festival internazionali dedicati alla cinematografia.

In questo nuovo film breve il regista sarà anche attore. Interpreterà infatti Fedele, un giovane di 22 anni in procinto di sposarsi con Caterina, donna benestante, di 75 anni (interpretata da Antonia Di Bisceglie). C’è chi dice che l’età è solo un numero, ma in questa pellicola l’età è la chiave di volta di tutta la trama.

Tante saranno le sorprese e gli equivoci in questo matrimonio così fuori dagli schemi, che nasconde da parte del giovane protagonista l’intenzione di appropriarsi del denaro della benestante signora.

Ad affiancare de Candia nella realizzazione del film Pablo Figlia come direttore della fotografia e Claudia Simone come aiuto regia. Le musiche originali del film sono firmate da Fabio di Liddo.

Fedele riuscirà a raggiungere il suo immorale obiettivo? Per scoprirlo non resta che attendere l’uscita del film in streaming, prevista per l’estate, come ogni buon matrimonio che si rispetti.