(ANSA) – FIORANO MODENESE (MODENA), 12 GIU – Sarà l”Ennesimo Film Festival’ a inaugurare la stagione 2020 dei Festival di cortometraggi in Emilia-Romagna, il primo a ripartire dopo lo stop e lo slittamento delle date a seguito all’emergenza sanitaria.

Una nuova formula – spiegano gli organizzatori – che sdoppierà il Festival in due parti. La prima va in onda dal 16 al 20 giugno 2020 su Trc Tv (canali 11 e 15 del digitale terrestre) con 20 cortometraggi della Selezione Ufficiale. La seconda sarà dedicata alle altre sezioni in concorso e si svolgerà fra agosto e settembre a Fiorano Modenese, sede del Festival.

Sono 2.500 i cortometraggi arrivati dai 5 continenti per la selezione e 50 quelli in concorso nelle varie sezioni del Festival; 21 i Paesi rappresentati e molti film provenienti da cinematografie meno conosciute.

“Ennesimo Film Festival è una manifestazione realizzata con la città e la sua comunità, e che lavora generosamente con una vasta area del territorio modenese – ha commentato l’assessore regionale alla Cultura e al Paesaggio Mauro Felicori -: la Regione Emilia-Romagna ha attuato una serie di interventi per venire incontro agli operatori del settore del cinema e audiovisivo, in difficoltà dopo l’emergenza Covid-19. Azioni che prevedono una maggiore flessibilità progettuale – aprendo, ad esempio, alle edizioni online – e agevolazioni economiche e amministrative”. (ANSA).



