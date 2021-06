Realizzato con il sostegno dell’ Apulia Film Commission e distribuito da Draka , il film uscirà On Demand su Chili e CG Digital .

Il senso di totale spaesamento, l’apatia, la confusione e la paura di non farcela sono rappresentate con enorme verosimiglianza dallo stesso Enrico Acciani che è anche protagonista del film.

Girato esclusivamente in interni durante la cosiddetta “Fase 1” dell’emergenza nazionale – e completamente auto-prodotto dallo stesso Acciani che ha anche scritto, diretto e interpretato il film –, Respirare stanca è un ritratto fedele del profondo senso di solitudine che ha invaso tutti coloro che nelle difficilissime settimane di lockdown sono stati costretti ad un isolamento forzato.

Si terrà in diretta streaming lunedì 21 giugno alle ore 21:00 alla presenza del regista Enrico Acciani , l’evento CG Premiere su www.cgentertainment.it/ premiere relativo al film RESPIRARE STANCA , esordio alla regia di Acciani , grazie a Draka Distribution e CG entertainment . L’accesso è limitato a 50 posti e sarà trasmesso e resterà visibile sui social di CG Entertainment Facebook, Instagram e YouTube e sarà ad ingresso libero.

