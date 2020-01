(ANSA) – RIMINI, 18 GEN – Il ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini e il segretario del Pd Nicola Zingaretti hanno visitato la mostra allestita a Castel Sismondo a Rimini per i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini.

Entrambi in tour elettorale in Romagna, sono stati accompagnati nella visita a ‘Fellini 100 – Genio immortale’ dal sindaco di Rimini Andrea Gnassi e dal curatore dell’esposizione Marco Bertozzi. La mostra in 14 sale ripercorre l’arte e l’immaginario di Fellini, con ‘set’ dedicati, proiezioni e cimeli. (ANSA).



