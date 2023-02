Roma, 24 febbraio 2023 – In attesa della notte degli Oscar, uno degli appuntamenti mondiali più iconici dell’anno, che si terrà il prossimo 12 marzo presso il Dolby Theatre di Los Angeles, The Space Cinema offre agli spettatori un’occasione imperdibile. Infatti, sarà possibile rivedere i grandi titoli candidati agli Academy Awards in tutte le sale italiane del circuito, grazie a un calendario speciale di proiezioni.

Si partirà lunedì 27 febbraio con il film Marcel The Shell, candidato come miglior film d’animazione; il giorno successivo, martedì 28 febbraio, sarà la volta di Elvis, opera dedicata alla leggendaria figura del cantante e attore statunitense, che ha ottenuto ben 8 nomination; mercoledì 1 marzo spazio al film rivelazione dell’anno, Everything Everywhere All At Once, che vanta 11 candidature tra cui quelle di miglior film e migliore regia. Domenica 5 marzo sarà possibile assistere alla proiezione anticipata del mattino di tutti e tre i film.

L’iniziativa proseguirà lunedì 6 marzo con Tàr, candidato a 6 premi Oscar, tra cui miglior film e migliore attrice per la straordinaria interpretazione di Cate Blanchett. Martedì 7 marzo sarà proiettato l’action movie Top Gun Maverick,candidato a 5 statuette d’oro; mercoledì 8 marzo in sala ci sarà Gli Spiriti Dell’isola, che concorre anche per la statuetta destinata al miglior film. Infine, domenica 12 marzo sarà nuovamente possibile partecipare alla proiezione mattutina dei tre film.

È possibile prenotare il proprio posto in sala nell’apposita sezione del sito di The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/iniziative/film-da-oscar