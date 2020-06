(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Vision Distribution supporterà la riapertura delle sale cinematografiche prevista per il 15 giugno, rendendo disponibili per l’uscita al cinema tutti i film che ha lanciato sulle piattaforme on demand negli ultimi mesi, nell’ambito della campagna #iorestoacasa.

Dopo aver scelto di dar vita ai film attraverso le piattaforme transazionali, con l’obiettivo di non perdere il contatto con il pubblico nel periodo di lockdown, “Vision torna ad offrire i propri titoli sul grande schermo accompagnando sin dal primo giorno la riapertura delle sale cinematografiche”, annuncia la società. Ecco i titoli: ‘7 ore per farti innamorare’ di Giampaolo Morelli, D.N.A. di Lillo e Greg, TORNARE di Cristina Comencini, ‘Georgetown’ di Christoph Waltz e L’Le cose che non ti ho detto’ di William Nicholson, già usciti in piattaforma con grande successo, potranno essere scelti dal pubblico anche al cinema. Anche ‘Favolacce’ dei Fratelli D’Innocenzo, dopo l’Orso d’Argento per la sceneggiatura all’ultima Berlinale, andrà in sala per permettere al suo pubblico di vederlo sul grande schermo.

Come ogni anno, saranno disponibili per la programmazione in sala anche tutti i film del listino Vision usciti in sala fino alla data di chiusura dei cinema a marzo scorso. (ANSA).



