(ANSA) – MILANO, 09 MAG – Le voci, i volti e la quotidianità degli italiani in quarantena all’estero diventano un film. A chiusura del festival digitale Europe City Project, alle 19 di domani, verrà proiettato sui canali Facebook e Instagram della manifestazione “Quarantine-European expat tales”, un lungometraggio realizzato con i contributi video inviati da 22 giovani italiani residenti in 11 Paesi e alcuni cittadini stranieri residenti in Italia per motivi studio o di lavoro.

Il film, nato da un’idea dell’associazione Civetta che organizza la manifestazione e realizzato con la regia di Filippo Castellano, racconta come la situazione straordinaria che ci troviamo a vivere a causa dell’emergenza Covid-19 abbia in molti casi accorciato le distanze tra le persone, seppure non fisicamente, e cambiato le prospettive sul mondo.

Europe City Project, giunto alla seconda edizione, è una tre giorni di talk, conferenze, film e concerti in streaming che, a cavallo della Festa dell’Europa 2020, racconta ai più giovani il vecchio continente in tempi di pandemia con rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali, giornalisti ed esperti di politica e cultura europea. (ANSA).



