Arriva al cinema dal 5 ottobre Francesca Romana De Martini co-protagonista nel thriller dal titolo Phobia di Antonio Abbate.

Nella pellicola veste i panni di Maria, madre di Chiara (Jenny De Nucci) e di Antonio (Eugenio Papalia). Maria è una donna dalle mille sfumature a tratti vittima e a tratti carnefice, avvolta da un alone di mistero.

Una cena di famiglia, un segreto oscuro, un passato che rincorre il personaggio di Chiara. È giunto il momento di affrontare tutto ciò da cui scappava. In un gioco che confonde ciò che è reale da ciò che non lo è, chi sta nascondendo una terribile verità?

Non solo cinema ma anche televisione per la De Martini. Sarà a novembre, infatti, nella serie in prima serata su RaiUno Lea 2 – I nostri Figli in cui interpreta Francesca Verna, madre di Pietro (Primo Reggiani), una donna inizialmente incapace di contraddire il marito ma che rivoluzionerà totalmente la sua vita.

Francesca Romana De Martini è attualmente sul set della serie televisiva italo britannica La Signora Volpe 2 di Declan Recks con Emilia Fox, in cui sarà la guest star del primo episodio vestendo i panni di Vittoria, una donna logorata dalla sfortuna e da un lutto recente.