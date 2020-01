(ANSA) – NEW YORK, 6 GEN – A “Chernobyl” il Golden Globe per la la miglior miniserie drammatica in tv. Prodotta da Sky/HBO, la ricostruzione della tragedia nucleare nella repubblica sovietica dell’Ucraina correva con ben quattro nomination: Stellan Skarsgård ha già portato a casa quello del miglior attore non protagonista. Ad accettare il premio il protagonista Jared Harris in lizza come miglior attore per l’interpretazione dello scienziato Valerij Alekseevič Legasov. “Fleabag” ha vinto come miglior serie tv comica.



