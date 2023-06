La 38ª edizione del FICG | Festival Internacional de Cine en Guadalajara, che si è conclusa lo scorso 9 giugno, ha visto i riflettori puntati sull’Italia in qualità di ospite d’onore. Un segno di un sempre maggiore interesse ed entusiasmo per il cinema italiano, all’interno di un programma ricco di attività e prestigiosi ospiti. Tra questi il regista, sceneggiatore e scrittore Paolo Genovese, in qualità di membro della giuria del Festival e protagonista di una speciale masterclass, e il pluripremiato montatore Roberto Perpignani, al centro di un incontro a lui dedicato che ha visto la proiezione, di fronte ad una platea internazionale, dei film La strategia del ragno (Bernardo Bertolucci, 1970), Salto nel vuoto (Marco Bellocchio, 1980), Leonora addio (Paolo Taviani, 2022).

Si è rinnovato, inoltre, l’appuntamento con ITALIAN SCREENS, la rassegna che presenta all’estero il meglio del cinema italiano, nata su iniziativa di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (DGCA-MiC) e Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. In questa occasione, mirata ad incentivare la distribuzione in sala di film italiani nel mondo, grazie alle risorse messe a disposizione dal Film Distribution Fund, sono stati presentati i film: Margini (Niccolò Falsetti, 2022), Svegliami a mezzanotte (Francesco Patierno, 2022), La timidezza delle chiome (Valentina Bertani, 2022), Le otto montagne (Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch, 2022), Il posto (Mattia Colombo, Gianluca Matarrese, 2022). Non è mancato poi un Gala Screening, incentrato sul film Disco Boy (Giacomo Abbruzzese, 2023), alla presenza dello stesso regista e un focus sul cinema di Dario Argento, con la visione di Profondo rosso (1975), Opera (1987), Suspiria (1977). Tra gli eventi speciali da segnalare, lo special screening di Storia di una capinera, parte di un più ampio omaggio a Franco Zeffirelli, in occasione del centenario della sua nascita.

Le proiezioni sono state affiancate da un fitto calendario di appuntamenti e panel promossi da Cinecittà per la DGCA del MiC, che hanno visto la partecipazione in presenza di nove produttori italiani selezionati (9Muse, Camaleo Films, Disparte, Fandango, Ombre Rosse, Pilgrim Films, Point Nemo, La Sarraz, Vivo Film), con l’obiettivo di fornire sostegno a progetti in fase di sviluppo, attraverso contributi diretti e di favorire co-produzioni e alleanze strategiche. Quattro società italiane, inoltre, hanno preso parte ai co-production pitching e due di queste – Pilgrim Films e 9Muse rispettivamente per i progetti Los Profetas e Art of Sinking – sono state premiate con ben tre speciali riconoscimenti a supporto della post-produzione e del noleggio dell’attrezzatura necessaria per girare i film.

“Sono state giornate molto intense e stimolanti” dichiara Roberto Stabile, Responsabile dei Progetti Speciali della DGCA del MiC presso Cinecittà. “L’Italia è stata protagonista e presente in tante occasioni, dimostrando di possedere una cinematografia solida con una storia importante. Abbiamo portato nuove produzioni votate alla collaborazione internazionale, presentato 5 nuovi film supportati dal Film Distribution Fund nell’ambito di Italian Screens, celebrato vere colonne portanti della nostra cinematografia quali Roberto Perpignani e affermati registi come Paolo Genovese, che hanno tenuto due interessanti masterclass. Infine, un omaggio al talento di Dario Argento e il centenario dalla nascita di Zeffirelli. La delegazione di produttori è stata molto attiva presso l’Italian Pavilion al Mercato e i 3 premi vinti confermano l’ottima scelta dei profili aziendali coinvolti e il valore dei progetti presentati.” Ricorda inoltre “Abbiamo avuto grande supporto da parte dell’Ambasciata del Messico a Roma e dal suo Capo Missione, l’Ambasciatore Carlos Garcia de Alba che, dopo essere stato il promotore della nostra presenza come Invitado de Honor ci ha accompagnati e guidati passo a passo. Prossimo punto in agenda: le celebrazioni per i 150 anni di relazioni bilaterali Italia-Messico nel 2024.”