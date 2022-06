A Caserta sarà presentato domenica 19 giugno alle 20:30 nella splendida cornice del Chiostro di San Tommaso d’Aquino a Piedimonte Matese “Milena”, il cortometraggio con protagonista Maria Grazia Cucinotta, diretto da Stefano Amatucci, regista di Un posto al Sole. Oltre all’attrice siciliana nel cast anche Piera Russo e Gianluca Pugliese.

Il progetto – co-prodotto da LAB Form&Connection ed Effezeta System – pone l’attenzione sulle diversità e accende i riflettori sulle difficoltà delle persone con disabilità, soprattutto nel mondo del lavoro, di fronte a pregiudizi e prevaricazioni, oltre a valorizzare il talento e le capacità femminili in ambito imprenditoriale, stimolando la partecipazione delle donne in contesti dove le possibilità di emergere ed esprimersi restano ancora sporadiche.

“Credo che sui luoghi di lavoro non debbano esserci differenze di genere e le donne, nonostante i tanti traguardi raggiunti, sono ancora oggetto di pregiudizi legati alla produttività e alle competenze. Ritengo invece che vadano costantemente supportate e le aziende debbano valorizzarne le capacità e il valore.” commenta la Cucinotta.

La storia è quella dell’imprenditrice Milena che scopre uno dei suoi dipendenti sottrarre materiale dal magazzino dell’azienda. L’operaio, sordo muto, in realtà lo utilizza per costruire case di bambole. La donna si rende conto del suo talento e decide di non prendere provvedimenti disciplinari, anzi gli riconoscerà un ruolo più gratificante, valorizzando così la sua presenza in fabbrica.

“La gente pensa che le persone con disabilità non possano fare nulla, non siano capaci di lavorare o impegnarsi in altri ambiti. Le persone con disabilità hanno capacità, talenti e abilità che vanno scoperte e valorizzate. Bisogna accoglierli nei luoghi di lavoro e dare loro l’opportunità di dimostrare quello che sono in grado di fare. Senza pregiudizi”, commenta ancora l’attrice.

Le riprese di “Milena” si sono svolte lo scorso aprile a Sant’Angelo d’Alife, il piccolo borgo della provincia di Caserta dove nel 1999 è nata la Effezeta System, oggi realtà industriale competitiva sul mercato nazionale e internazionale nella produzione di zanzariere, avvolgibili e altri sistemi filtranti e oscuranti, da sempre sensibile ai temi sociali. La Cucinotta, infatti, ha scelto di appoggiare il progetto proprio per la sua valenza sociale e culturale, rendendo il suo personaggio un nuovo simbolo del women power, della capacità e del talento declinato al femminile con caratteristiche uniche di umanità coniugata a professionalità.