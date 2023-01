M. Night Shyamalan, uno dei più grandi registi horror contemporanei e candidato all’Oscar per “The Sixth Sense – Il Sesto Senso”, sarà ospite al Cinema Troisi sabato 21 gennaio per l’anteprima italiana organizzata da Universal di “Bussano Alla Porta”, il suo ultimo lavoro. Il regista introdurrà la proiezione di “Bussano Alla Porta” alle 21.00 e a seguire sarà proiettato il suo film “Split” del 2016 con James McAvoy.

Entrambe le proiezioni saranno accessibili con un unico biglietto. Per l’occasione l’appuntamento notturno del Late Night Troisi sarà dedicato al Maestro Shyamalan con la proiezione de “The Sixth Sense – Il Sesto Senso” in versione orginale sottotitolata dal 12 al 15 gennaio a mezzanotte. “Bussano Alla Porta”, distribuito da Universal, sarà in programmazione al Cinema Troisi dal 2 febbraio in lingua originale con sottotitoli in italiano.