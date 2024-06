Il Circuito riporta sul grande schermo il terzo film della saga dedicata all’amatissimo mago e ai suoi amici

Milano, 19 giugno 2024 – Dal 4 al 10 luglio le multisale del Circuito UCI Cinemas proietteranno Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo capitolo della saga dedicata al mago nato dalla penna di J. K. Rowling e interpretato da Daniel Radcliffe, che torna in sala in occasione del 20° anniversario dalla prima uscita. Diretto da Alfonso Cuarón, il film è distribuito da Warner Bros. Pictures.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban verrà proiettato alle 15:00, alle 17:45 e alle 20:30 nelle multisala: UCI Bicocca e UCI Orio.

Il film invece verrà proiettato alle 17:45 e alle 20:30 presso: UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Casoria (NA), UCI Catania (CT), UCI Curno (BG), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Luxe Megalò (CH), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Roma Est (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Luxe Marcon (VE), UCI Villesse (GO).

Infine, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban sarà proiettato, dal 4 al 10 luglio, alle 19:00 in versione originale presso UCI Bicocca (MI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM) e UCI Torino Lingotto (TO).

In Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, mentre la pestifera zia Marge volteggia nel cielo notturno, Harry se ne va verso quello che sarà il suo terzo anno a Hogwarts. Una corsa spericolata sul Nottetempo lo lascia a Diagon Alley, dove apprende che Sirius Black, fuggito di prigione, è sulle sue tracce. Ricomincia la scuola: a Hogwarts Harry e i suoi amici imparano l’arte di avvicinare un ippogrifo, come trasformare i multiformi mollicci e perfino a tornare indietro nel tempo. Ma i Dissennatori succhia-anima si aggirano intorno alla scuola con fare minaccioso, e Harry sarà costretto a misurarsi con loro.