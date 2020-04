(ANSA) – ROMA, 05 APR – Nei giorni di quarantena globale, il mondo magico di Harry Potter continua ad essere una delle vie di fuga e divertimento più amate in di tutto il mondo, fra record di vendite, streaming, dvd e audience televisiva. Un legame profondo con i propri lettori e spettatori di cui la britannica J.K Rowling, con oltre 500 milioni di copie vendute per i libri della saga in 23 anni (delle quali oltre 11 milioni in Italia) e più di 7 miliardi e 700 milioni di dollari incassati dai film, è ben cosciente. Per questo nei giorni dell’emergenza, sulla ‘casa ufficiale’ per il piccolo mago wizardingworld.com, ha aperto un nuovo portale per i bambini (e non solo), tra giochi e guide alla lettura, Harry Potter at Home.

L’autrice ha anche messo a disposizione sul nuovo portale i link per ascoltare gratuitamente su Audible (anche in italiano) l’audiolibro del primo volume della saga, Harry Potter e la pietra filosofale o per leggerlo gratis in ebook (per tutto aprile) attraverso biblioteche digitali . Intanto la scrittrice torna protagonista nelle classifiche, dai bestseller per bambini del New York Times ad Amazon Usa. Grande successo anche in Italia, dove i libri del maghetto sono nelle classifiche generali online di Rizzoli/Mondadori, Ibs e Amazon Italia, in top 3.

Ugualmente popolari i film: negli Usa è la saga più noleggiata (battendo anche Star Wars), con vari capitoli presenti anche nella top ten generale, su una delle piattaforme principali di Video on demand, FandangoNow. Da noi i vari capitoli che Italia 1 sta riproponendo in prima serata registrano audience crescenti e riportano i personaggi e gli attori della saga tra i principali trending topic su twitter. Ci sarà invece da aspettare per il nuovo film della saga di Animali fantastici con Eddie Redmayne: la produzione è stata fermata per l’emergenza coronavirus. (ANSA).



