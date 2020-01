(ANSA) – ROMA, 20 GEN – Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S scalza dalla vetta del box office italiano l’inossidabile Checco Zalone in versione Tolo Tolo. Il film dei giovanissimi youtuber Sofia Scalia e Luigi Calagna ha incassato in 3 giorni quasi 5 milioni e mezzo con la media “pazzesca” di 9.109 euro su 597 sale. Tolo Tolo, secondo, invece sale a 44 milioni 354 mila incassando nel terzo week end di programmazione altri 2 milioni 164 mila. La media è di 2.599 su 833 schermi.

In terza posizione continua la corsa di Hammamet di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino nei panni dello statista: guadagna 1 milione 614 mila per un totale di 4 milioni 431 mila in 15 giorni.

Le altre new entry sono Richard Jewell (di Clint Eastwood con Sam Rockwell, Olivia Wilde e Kathy Bates) al quinto posto con 1 milione 169 mila e Jojo Rabbit (di Taika Waititi che interpreta anche il Fuhrer e Scarlett Johansson) al sesto con 827 mila.

Gli incassi totali toccano 15.163.270 euro, +11% sullo scorso fine settimana e +31.26% su un anno fa. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram