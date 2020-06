(ANSA) – BOLOGNA, 01 GIU – Oggi come ieri, Bologna riparte.

Ieri c’erano una città e una comunità da ricostruire dopo la Seconda guerra mondiale, oggi ci sono una città e una comunità da ricostruire dopo l’epidemia globale. Quella voglia e quella capacità di ripartire nel Secondo dopoguerra sono raccontate in un film, ‘La febbre del fare’, realizzato nel 2010 da Michele Mellara e Alessandro Rossi, grazie alla Cineteca di Bologna e a Mammut Film, con il sostegno dell’Archivio Storico del Comune.

Ora ‘La febbre del fare’ – il racconto del fare politica a Bologna, dal 1945 al 1980 – torna online, dal 3 al 6 giugno (ore 19), protagonista della programmazione web del Cinema Lumière nell’ambito del progetto #iorestoinsala, che riunisce decine di esercenti e distributori italiani per la riapertura, per ora online, delle sale cinematografiche. Basta andare sul sito www.cinetecadibologna.it e scegliere il giorno in cui si vorrà vedere il film: la visione sarà in vendita a 3,90 euro (ridotto Amici Cineteca e Card Cultura 2,90).

Martedì 2 giugno, alle 10 e in replica alle 17, un programma dedicato a Bologna anticipa la programmazione della ‘Febbre del fare’: si inizia con i quasi mille anni della storia di Bologna, grazie a ‘Bologna 900’ di Giorgio Diritti, accompagnato dalle immagini della città ai primi del Novecento e dai documentari di Renzo Renzi ‘Guida per camminare all’ombra’ (1954) e ‘Dove Dio cerca casa’ (1955). (ANSA).



