Attualmente, Carla Carfagna sta lavorando a nuovi progetti teatrali e al suo cortometraggio, di cui è protagonista e autrice. Dal 26 al 28 ottobre sarà in scena presso lo Spazio 18B con lo spettacolo tragicomico Niente , atto unico scritto e diretto da Marzia Ercolani (Vincitore Miglior Corto Teatrale Le Cortigiane 2020).

L’ispirazione, però, è arrivata dalla terra natale: “Nel preparare questo personaggio mi sono lasciata ispirare dalla mia città, Napoli, con le sue donne appassionate e coraggiose, proprio come Corinne, pronte a buttarsi tra le fiamme per amore”.

L’attrice, per vestire i panni di questo singolare personaggio, ha lavorato su un’interpretazione autentica, restituendone anche le sfumature drammatiche in un contesto del tutto surreale.

“Il personaggio che interpreto è una ultraquarantenne single, vicina di casa di Nunzio e Paolo, che nutre una passione smodata per Nunzio. È una donna sopra le righe, con uno stile originale, un po’ demodé, che va dritta al suo obiettivo nonostante tutto e tutti. Tanto da essere percepita quasi come una ‘stalker’ dal protagonista…”, spiega la Carfagna.

