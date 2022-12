Continuano fino a domani sera i LAZIO TERRA DI CINEMA DAYS, l’iniziativa promossa e sostenuta dalla Regione Lazio, a cui aderisce l’Anec Lazio, che permette di entrare in molti cinema del Lazio con un biglietto di ingresso di soli 3 Euro. Dopo meno di 24 ore dal primo giorno, si è registrato, nelle sale aderenti, un incremento di affluenza del 50% in più nei cinema di Roma e del 45% in quelli della regione (130,57% in più rispetto all’affluenza registrata nella seconda domenica di dicembre del 2021). Un risultato più che positivo, che va oltre ogni aspettativa, considerato il clima non favorevole e la concitazione della corsa allo shopping Natalizio.

Con un incasso complessivo di € 120.069,00 sulle 51 sale aderenti con 38.409 presenze si è verificato un risultato che lascia ben sperare in un ritorno collettivo – comunque ancora tutto da costruire – alla magia condivisa del cinema in sala.

È possibile analizzare e scaricare il documento con i dati di comparazione della scorsa domenica e della seconda domenica di dicembre del 2021 (fonte Cinetel) A QUESTO LINK

Si ricorda a tutti che fino al 13 dicembre incluso i Lazio Terra di Cinema Days offrono l’opportunità di vedere a poco prezzo in prima visione numerosi film, in uscita proprio in questi giorni. La lista dei cinema aderenti è consultabile sul sito ufficiale lazioterradicinema.it