L’Italia sarà il Paese ospite d’onore della 38ª edizione del FICG | Festival Internacional de Cine en Guadalajara. È stato annunciato ieri, nello spazio professionale dell’Italian Pavilion realizzato da Cinecittà e promosso da Cinecittà, Direzione generale Cinema e Audiovisivo, MiC, MAECI e ICE Agenzia, nell’ambito dell’European Film Market di Berlino.

Un segno di un sempre maggiore interesse ed entusiasmo per il cinema italiano, che vedrà la partecipazione del regista, sceneggiatore e scrittore Paolo Genovese in qualità di membro della giuria del Festival e protagonista di una speciale masterclass e porterà, dal 3 al 9 giugno, ad un programma ricco di attività e prestigiosi ospiti.

«È con immensa soddisfazione che ci prepariamo ad essere nuovamente ‘invitado de honor’ al Festival Internacional de Cine en Guadalajara» ha dichiarato Roberto Stabile, Responsabile dei Progetti Speciali della DGCA del MiC presso Cinecittà. «Tale onore ci era già stato tributato anni fa e per noi sarà ancora più emozionante tornare in Messico venendo da quella bellissima esperienza. Cercheremo di essere all’altezza, lavorando ad una selezione di film della più recente produzione, senza tralasciare un tributo alla nostra storia omaggiando un grande maestro. Porteremo in Messico, inoltre, una delegazione di rappresentanti dell’industria e delle istituzioni italiane di altissimo profilo e nella Giuria di questa 38ª edizione saremo rappresentati da Paolo Genovese. Un grato ringraziamento agli amici del Festival di Guadalajara e in special modo all’Ambasciatore del Messico a Roma, S.E. Carlos García de Alba, che tanto si spende per rafforzare i rapporti culturali e cinematografici tra i nostri due Paesi».

Così Estrella Araiza, direttrice del FICG: «Per noi è un privilegio avere ancora una volta come ospite d’onore l’Italia, il Paese che più di ogni altro ha fatto parte del nostro Festival: la prima è stata nel 2004, quando abbiamo reso omaggio alla carriera di Vittorio Storaro e dei fratelli Taviani. La seconda è stata undici anni dopo, nel 2015, con la partecipazione di Luca Guadagnino e Gerardo Panichi come giurati, una retrospettiva su Bernardo Bertolucci e la proiezione di oltre 50 film italiani. L’impronta del cinema italiano è stata ed è fondamentale nella storia della settima arte. Siamo certi che anche questa sarà una presenza memorabile al nostro Festival».

In questa occasione, si rinnova, inoltre, l’appuntamento con ITALIAN SCREENS, la rassegna che presenta all’estero il meglio del cinema italiano, nata su iniziativa di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (DGCA-MiC) e Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

Italian Screens costituisce un’occasione fondamentale per far conoscere i protagonisti del cinema italiano all’estero, per creare un pubblico che apprezzi le grandi produzioni del momento e non solo. La 38ª edizione del FICG, infatti, vedrà la partecipazione di dieci produttori italiani selezionati, per un fitto calendario di appuntamenti e panel promossi da Cinecittà per la DGCA del MiC, con l’obiettivo di incentivare le occasioni di incontro e networking tra grandi professionisti, produttori, distributori e creativi di Italia e Messico e di presentare agli operatori locali il meglio di ciò che il sistema audiovisivo del nostro Paese ha da offrire.