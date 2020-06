(ANSA) – MILANO, 24 GIU – Sostenere i registi che hanno dovuto sospendere i loro progetti a causa della pandemia globale per il Covid-19: questo lo scopo di The Films After Tomorrow del Festival del cinema di Locarno che quest’anno, come tante altre manifestazione, ha annullato l’edizione ‘fisica’ 2020 sostituendola e rimodulandola sostanzialmente con iniziative virtuali.

Il Locarno Film Festival ha selezionato dieci progetti di lungometraggi internazionali e dieci svizzeri.

Due giurie attribuiranno un premio in denaro di 70’000 franchi alla produzione a ciascuna delle due selezioni, per aiutarli – spiegano in una nota gli organizzatori – a portare i progetti alla fase successiva di produzione o post-produzione.

I progetti idonei alla selezione comprendevano: progetti di lungometraggi internazionali e svizzeri (a partire da 70 minuti), pensati per una distribuzione cinematografica, sospesi immediatamente prima dell’inizio delle riprese, durante le riprese o durante il montaggio (sviluppo finito, finanziamento chiuso).

Domani sarà dato l’annuncio della selezione ufficiale di ‘The Films After Tomorrow’ via Zoom dalla direttrice artistica Lili Hinstin. (ANSA).



