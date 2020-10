Il cortometraggio “L’uomo del mercato”, opera d’esordio alla regia di Paola Cireddu, autrice anche

dello script, è stato selezionato fuori concorso nella Sezione Cortometraggi della 18° edizione di

“Alice nella Citta”, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani

generazioni e alle famiglie. La manifestazione, diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, si

svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020 nell’ambito della Festa del Cinema di Roma.

Il film è prodotto dalla casa di produzione Bibigùla di Maurizio Abis e dal Celcam dell’Università di

Cagliari, diretto da Antioco Floris, nel quadro delle attività formative dell’Ateneo cagliaritano. Vede

inoltre la partecipazione del Premio Solinas, e delle Università di Sassari e Roma Tor Vergata, con il

contributo della Regione Sardegna (bando regionale per lo sviluppo del cinema in Sardegna).

Distribuito da Olbia Film Network Distribution&Sales, “L’uomo del mercato” è realizzato con la

collaborazione di Terra de Punt e Mommotty.

Il cortometraggio di Paola Cireddu, giornalista, musicista, fotografa e regista esordiente, nasce dalla

sua sceneggiatura che nel 2017 ha ricevuto il riconoscimento come migliore opera a “Il Cantiere delle

storie”, progetto formativo rivolto agli studenti universitari di diversi atenei italiani promosso dal

prestigioso Premio Solinas assieme agli atenei sardi. Il lavoro è stato premiato all’unanimità da una

giuria composta da registi, produttori, sceneggiatori, distributori tra i più attivi e di rilievo della scena

cinematografica italiana con la seguente motivazione: “L’uomo del mercato è un piccolo film in grado

di descrivere un mondo attraverso un personaggio autentico ed emozionante. Ci ha colpito molto lo

sguardo ossessivo e appassionato dell’autrice in grado di restituire immagini di grande impatto

poetico”.

La regista attinge alla realtà per raccontare la storia di un personaggio ai margini della società che per

campare raccoglie a decine cassette di frutta e verdura caricandosele in spalla percorrendo chilometri

a piedi per rivenderle poi a pochi centesimi. Un fardello sulla schiena pesante come un macigno che

rende sempre più difficile e faticoso il lavoro. Sogna così di ricevere da qualche benefattore un aiuto.

Tra gli atti intimidatori del vicino e la generosità del piccolo boss del quartiere, troverà forse, il modo

di riscattarsi.

Girato e ambientato nel quartiere popolare di piazza Medaglia Miracolosa, piazza San Michele e nella

periferia di Cagliari, il corto è interpretato da un cast di attori non professionisti: Mario Tocco (Mario),

Alessio Arrais (Michael), Stefano Portas (Antonio), Ester Casula (Myriam), la partecipazione

straordinaria dell’attore Sergio Piano e il coinvolgimento della comunità del quartiere per le comparse

e le figurazioni speciali. Colonna sonora a cura di Machina Amniotica.

