Dopo essere stato presentato in anteprima nazionale al 33° FESCAAAL – Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano, uscirà al cinema domani 6 giugno, distribuito da Exit Media, il crime-drama Noir Casablanca, esordio nel lungometraggio dello scrittore marocchino Kamal Lazraq, vincitore del Premio della Giuria nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2023. Un racconto notturno, teso e avvincente, in bilico tra cinema di genere e dramma esistenziale, che con la sua struttura narrativa stratificata offre uno sguardo penetrante sulla società marocchina attraverso tematiche universali come il rapporto padre-figlio.

Il film ci trasporta nel cuore di Casablanca, città di origine del regista, e segue la storia di Hassan (Abdellatif Masstouri), un piccolo trafficante di periferia al servizio del capo del clan locale. Quando Hassan è incaricato di rapire un uomo coinvolge il figlio Issam (Ayoub Elaid). All’inizio sembra andare tutto per il verso giusto, ma ben presto padre e figlio si ritrovano intrappolati in una lunga notte da incubo.

Forte dell’autenticità delle interpretazioni dei suoi attori non professionisti, il film è costantemente sotteso da un’ironia che muove la narrazione tra tonalità assurde e grottesche. “Un elemento importante a cui sono molto legato è proprio l’ironia – ha dichiarato il regista –; Pur non essendo una commedia, c’è un importante sottotesto ironico, che a tratti verte quasi verso l’assurdo, intrecciandosi con gli aspetti sociali ed esistenziali del film e creando così una narrazione estremamente complessa”.

Noir Casablanca è inoltre impreziosito dalla colonna sonora della talentuosa cantautrice francese P.R2B e dalla fotografia potente ed evocativa di Amine Berrada, che si sposano con la regia immersiva e dinamica di Kamal Lazraq.