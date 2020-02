(Di Gina Di Meo) si s – ROMA, 07 FEB – Tra red carpet, viewing party e vip lounge la mondanità è di scena a Los Angeles in attesa della grande notte del cinema. La cerimonia per la 92ma edizione degli Oscar domenica sera è solo la ciliegina sulla torta di una serie di celebrazioni ed eventi a cui partecipano vip e celebrities e che fanno della città degli angeli uno dei luoghi più desiderati in questo periodo dell’anno. Il clou degli eventi in quella che è stata una settimana di iniziative sarà naturalmente sabato 8 e domenica 9 febbraio. In calendario il Film Independent Spirit Awards con quello che è considerato il party per eccellenza nel mondo dei film indipendenti oppure la cena organizzata dall’imprenditore inglese Charles Finch con la casa di moda francese Chanel.

Un altro degli eventi a cui non mancare è l’annuale post cerimonia, il Governors Ball dedicato ai vincitori: oltre mille e 500 invitati. Un esercito di 200 persone sarà in cucina per preparare un menu’ che per il 70% sarà ‘plant-based’ ossia a base vegetale. Un appuntamento fisso agli Oscar è anche il Vanity Fair Oscar Viewing Dinner and After Party. Per il 28mo anno ci sarà anche Elton John AIDS Foundation Oscar Viewing Party con naturalmente una raccolta fondi a sostegno della fondazione per la lotta all’Aids. Per celebrare le sue sei nomination viewing dinner e after party con menu coreano per il film Parasite.

In campo anche la coppia più famosa dello show business Beyoncé e Jay Z che hanno organizzato per la terza volta l’evento Gold Party, tra gli ospiti previsti Rihanna, Drake, Diddy, Ava DuVernay, Spike Lee, Mahershala Ali. Un altro evento esclusivo è il Madonna e Guy Oseary (suo manager) After Party.

Sarà in una residenza privata. In programma party anche da parte di Netflix e Warner Bros. si s.



