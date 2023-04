Nella giornata conclusiva del Premio saranno consegnati dal Presidente di Unindustria Angelo Camilli i Premi speciali all’attrice Paola Cortellesi e al regista Riccardo Milani . Nella stessa giornata, il regista Yuri Ancarani riceverà il Premio Olmi , promosso da Edison e Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale , per la ricerca espressiva di nuove forme estetiche e modalità di racconto nei film d’impresa.

Giovedì 13 aprile proseguiranno le proiezioni e si svolgeranno i seguenti talk: “ Ogni stazione, un’idea: il treno della creatività non si ferma mai ” con Luca Torchia , Chief Communication Officer Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; “ La sostenibile leggerezza del set: l’esperienza di Fondazione EOS e le linee guida Edison Green Movie ” con Francesca Magliulo , Direttrice Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, Elisabetta Olmi , produttrice cinematografica, e Benedetto Habib , produttore Indiana Production; “ Il senso, i valori, i linguaggi dell’impresa. L’efficacia del raccontarsi nella gestione delle risorse umane ” con Maria Raffaella Caprioglio , Presidente Umana; infine, “ Verso il 2030 – Il mondo con gli occhi di domani ” con Alberto Tripi , Presidente Almaviva, e Giuseppe Scognamiglio , Direttore generale Comitato Promotore Expo Roma 2030.

Dopo i saluti d’apertura e le proiezioni delle opere in concorso, mercoledì 12 aprile si svolgerà il talk “ Effetto Cinema: sostenere la produzione e la collaborazione di tutti i paesi e le imprese, in ogni angolo del mondo ” con Roberto Fiorini , Regional Manager Centro UniCredit. A seguire, dalle ore 19 , il premio Oscar Giuseppe Tornatore riceverà un Premio speciale, consegnato dal Vice Presidente di Confindustria Alberto Marenghi , e sarà protagonista di una conversazione con Mario Sesti ; verrà inoltre proiettato il corto “ Il mago di Esselunga ”, girato dal regista nel 2011. Il Premio speciale a Tornatore sarà preceduto, peraltro, dall’anteprima de “ L’anima dell’impresa ” di Riccardo Festinese , documentario prodotto da Confindustria.

Al termine del doppio appuntamento di aprile sarà conferito un premio alle opere in concorso da una giuria d’onore presieduta dal regista Paolo Genovese , affiancato dal Presidente di Unindustria Angelo Camilli , dal Presidente del Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria Antonio Alunni , dalla regista e montatrice Esmeralda Calabria , dalla regista Wilma Labate , dal regista Luca Lucini , dall’economista, manager culturale e ambientalista Giovanna Melandri e dall’attrice Luisa Ranieri .

Su spinta del Presidente di Unindustria Angelo Camilli , attraverso il Gruppo Tecnico Cultura, Turismo e Grandi Eventi, il Premio Film Impresa è realizzato con il supporto di Confindustria ed è patrocinato da Regione Lazio , Roma Capitale , Camera di Commercio di Roma , in collaborazione con Confindustria , ANICA , ICE , UNA , Archivio Nazionale Cinema Impresa e Fondazione Cinema per Roma . Il Presidente del Premio è Giampaolo Letta , mentre il Direttore artistico è Mario Sesti . Gli sponsor dell’iniziativa sono Almaviva , Edison , Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale , Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane , Umana , UniCredit .

La prima edizione del Premio Film Impresa prenderà il via a Roma con un doppio appuntamento, previsto per mercoledì 12 e giovedì 13 aprile nella cornice capitolina della Casa del Cinema . La manifestazione consentirà a chiunque di incontrare ed esplorare le storie d’impresa, le realtà produttive e i valori delle aziende italiane e dei suoi lavoratori attraverso produzioni di durata, budget e ispirazione multiforme: dal racconto documentario alla sperimentazione tecnologica, dall’animazione tradizionale a quella digitale, dalla testimonianza diretta alla finzione.

