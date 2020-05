(ANSA) – TRIESTE, 27 MAG – Sarà presentato in prima mondiale alla 22/a edizione del Far East Film Festival, in programma online dal 26 giugno al 4 luglio, a cura del Cec di Udine, il film “I WeirDO”, prodotto dalla Activator Marketing Company, girato interamente con un iPhone XS dal regista esordiente taiwanese Liao Ming-yi, e destinato a conquistare il pubblico del più grande showcase del cinema asiatico in Europa. “Una coloratissima favola pop”, hanno anticipato gli organizzatori, che narra l’incontro e il “cortocircuito sentimentale” tra due “anime gemelle”: Po-ching, ragazzo che soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo che lo obbliga a lavarsi continuamente le mani, e Ching, ragazza che soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo che la obbliga a coprirsi dalla testa ai piedi. “Vedendo Po-ching e Ching alle prese con la loro microfobia, con il loro terrore del contatto e del contagio – hanno spiegato gli organizzatori -, sarà inevitabile pensare all’emergenza sanitaria di questi ultimi mesi. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram