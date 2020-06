(ANSA) – BOLOGNA, 30 GIU – Si terrà anche quest’anno, dal 4 luglio all’1 settembre, a Bologna ‘Sotto le stelle cinema’, con la capienza della tradizionale piazza Maggiore limitata per le nuove regole di afflusso (gratuito ma con prenotazione obbligatoria), ma con la novità di una replica in contemporanea alla BarcArena, nel centro sportivo dello storico quartiere Barca, alla periferia della città.

Un cartellone che si inaugurerà il 4 luglio con la presenza di Alessandro Bergonzoni, e con una grande storia, quella della Resistenza a Bologna, raccontata da Paolo Soglia e Lorenzo K.

Stanzani nel documentario ‘The forgotten front’. In calendario poi i classici con Alberto Sordi e Franca Valeri, nell’anno dei loro centenari, con Steve McQueen, che nel 2020 avrebbe compiuto 90 anni, i polizieschi urbani, i film ambientati d’estate, quel tempo sospeso in cui si fa uno Stato, come nel Gattopardo, o si riscopre una città, come fa Nanni Moretti nel suo Caro Diario. E poi tanto cinema bolognese, con i film dedicati allo Zecchino d’oro, a Padre Marella, al Canzoniere delle Lame, a Enzo Biagi e Laura Bassi.

Non mancheranno gli ospiti, da Liliana Cavani con il suo ‘Francesco d’Assisi’ a Marco Bellocchio con ‘Il traditore’, a registi, attori, autori, che parleranno dei classici da loro amati: Stefano Accorsi per ‘Getaway!’ con McQueen, i Manetti Bros. per ‘Una squillo per l’ispettore Klute’, Carlo Lucarelli per ‘Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo’, Sergio Rubini per ‘Otto e mezzo’. E poi i giocatori del Bologna F.C., che presenteranno il film simbolo della protesta afroamericana, ‘Fa’ la cosa giusta’ di Spike Lee.

Negli ultimi giorni, dal 22 al 31 agosto, ‘Sotto le stelle del cinema’ intreccerà il programma serale del festival Il Cinema Ritrovato, la cui 34ª edizione, inizialmente in programma, come da tradizione, alla fine di giugno, è stata spostata in avanti di un paio di mesi e che sarà annunciato a fine luglio. (ANSA).



