(ANSA) – ROMA, 08 GIU – La 17/a edizione del Montecarlo FIlm Festival de la Comédie, ideato e diretto da Ezio Greggio, è stata rinviata al 5-10 ottobre, nella sede del Grimaldi Forum del Principato di Monaco, per poter assicurare appieno il suo svolgimento in tutta sicurezza. A presiedere la giuria è confermato il due volte premio Oscar Nick Vallelonga (“Green Book”, “Kingdom of the Blind”, “The Man with One eye is King”, “Choker e Stiletto”).

Quest’anno il Festival si rinnova introducendo una nuova sezione tutta dedicata ai cortometraggi, che si chiamerà Short Comedy Award, riservata a registi, attori, produttori che realizzano brevi commedie cinematografiche. Tutte le informazioni e iscrizioni disponibili attraverso “Filmfreeway”, uno dei più grandi siti di festival internazionali.

“La 17/a edizione – sottolinea Greggio – è ufficialmente rimandata dal 5 al 10 ottobre, nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza ancora in corso, poiché siamo certi e speranzosi che per quelle date possiamo garantire lo svolgimento del Festival in tutte le sue sfaccettature. Inoltre quest’anno, visto che a luglio non ci sono le condizioni per realizzare un Festival normale, insomma stiamo andando per le lunghe, allora ho deciso di aggiungere i corti”. Spazio quindi a “un concorso tutto dedicato ai film brevi, con un premio al miglior film che parteciperà in questa sezione. Ci sarà un comitato di selezione – annuncia Greggio – del quale fanno parte registi, attori, selezionatori professionisti di festival, giornalisti. Gli ultimi cinque film saranno visti dalla Giuria ufficiale del Festival che decreterà il vincitore”. (ANSA).



